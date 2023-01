Qualcosa potrebbe muoversi in casa Lazio a cinque giorni alla chiusura del mercato. Secondo quanto scrive La Stampa stamattina, all'orizzonte si profila un possibile intrigo di mercato tra i biancocelesti e il Torino, che coinvolgerebbe Basic e Sanabria.



I granata sono alla ricerca di una mezz'ala. Avevano in pungo Ilic dell'Hellas Verona (da soffiare proprio alla Lazio, per altro), ma la concorrenza del Marsiglia si è fatta sempre più agguerrita in questi giorni e così Cairo ha iniziato a sondare le alternative. Tra queste c'è il centrocampista della Lazio e nella possibile operazione, si legge sempre sul quotidiano torinese, potrebbe rientrare il cartellino dell'attaccante paraguayano, gradito dalle parti di Formello. Da tenere d'occhio inoltre è la questione di Fares che il ds granata Vignali conosce bene dai tempi della Spal. L'affare di mercato potrebbe essere allargato anche all'esterno algerino, provando a ripetere l'esperienza di prestito dell'anno scorso, magari con maggior fortuna, visto che il calciatore si infortunò gravemente al ginocchio poco dopo il suo arrivo in Piemonte senza mai poter giocare. Cedendo queste due pedine i biancocelesti sbloccherebbero l'indice di liquidità per provare a prendere anche un terzino sinistro.