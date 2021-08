Mentre la Lazio si gode la vittoria contro l'Empoli, continuano i movimenti sul mercato. In attesa dell'uscita di Correa conteso tra Everton e Inter, torna di moda un tormentone di circa un mese fa. Come riporta Repubblica infatti non sarebbe tramontata del tutto la pista Brandt del Dortmund. Secondo il quotidiano il club capitolino starebbe pensando ad una nuova offensiva per il classe '96, sia per funzionalità al modulo di Sarri sia per permettere il tesseramento di Kamenovic.