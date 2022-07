Niente panchina della Primavera della Lazio per Tommaso Rocchi. Per l'ex attaccante però il futuro potrebbe essere ancora in in biancoceleste. Rimasto deluso per non aver visto mantenuta la promessa della società del salto di categoria nelle giovanili (sarà Sanderra a prendere il posto di Calori alla guida dei giovani aquilotti, ndr), ora il veneto - secondo quanto riporta l'edizione romana del Corriere dello Sport di oggi - si vedrà recapitare da Lotito una proposta per un nuovo ruolo all'interno dell'organigramma del club.



Sul piatto la possibilità di diventare osservatore, nazionale e internazione, per conto della società capitolina. Rocchi si occuperebbe quindi di giudicare i possibili prospetti - sia quelli già a Formello, sia in giro per il mondo - che possono essere utili alla crescita dell'intero settore giovanile e, in futuro, della prima squadra. Ci sarà molto presto un colloquio tra i due per discutere i dettagli e per capire se effettivamente si potrà concretizzare questo scenario. Visto comunque il rapporto di fiducia reciproca tra il patron e quello che fu uno dei suoi primi colpi di mercato, è difficile, sempre secondo il quotidiano, ipotizzare un divorzio doloroso tra i due.