Lazio, possibile un serie TV sulla storia dei biancocelesti: i dettagli

AFP via Getty Images

Della storia dellasi è raccontato tanto nel corso degli anni. Articoli, libri, interviste e aneddoti si contano a decine su uno dei club più antichi d'Italia, tra i pionieri del calcio nella Capitale e in tutto il centro sud. Ora però l'epopea ultracentenaria della squadra biancoceleste (o biancoazzurra, a dir si voglia) potrebbe sfondare lo schermo televisivo. Secondo quanto riporta il Messaggero questa mattina,Nell'idea ci sarebbe quella di realizzare anche più di una stagione, per raccontare attraverso testimonianze, video e materiale storiografico, tutti i passaggi dalla fondazione, nel 1900, fino ai giorni nostri.

Si tratta senza dubbio di un progetto ambizioso, ma ancora tutto da studiare nel dettaglio. All'interno del prodotto, che dovrebbe assomigliare a, sarebbero affrontati anche i tempi paralleli alle imprese sul campo:attraversati nel corso di 125 anni di ininterrotta attività della società, passando perche ne hanno segnato le tappe fondamentali. Di singole pagine della storia biancoceleste in realtà esistono già alcuni prodotti televisivi, in particolare incentrati sulla figura iconica di, allenatore della squadra Campione d'Italia 1973-74. Una panoramica così ampia e omnicomprensiva come quella che sembrerebbe stia bollendo in pentola non è però mai stata realizzata.