Luis Alberto potrebbe andare in panchina domani contro il Feyenoord. Di questa possibile esclusione, che avrebbe del clamoroso, parla stamattina Il Messaggero. Il centrocampista spagnolo fin qui in stagione non ha saltato neanche una partita da titolare con la Lazio. Sarri ha trovato in lui il punti di riferimento della squadra e il cardine intorno a cui ruota tutto l'assetto del gioco. Le ultime prestazioni sottotono, a cominciare proprio dalla gara d'andata contro gli olandesi due settimane fa, stanno però spingendo il tecnico a fare qualche riflessione.



Kamada scalpita. A favore del nipponico gioca anche il rimpianto dello stesso tecnico toscano, dichiarato già nel post gara a Rotterdam, di non averlo impiegato neanche a partita in corso. La rifinitura di oggi a Formello sarà decisiva, ma la decisione finale comunque verrà presa solo a ridosso del match.