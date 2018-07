Giovedì sarà ad Auronzo, nella sede del ritiro della Lazio. Il terzino Patric, pur essendo in lista, non è arrivato sotto le Tre Cime di Lavaredo con i compagni di squadra per motivi di salute. Qualcuno ha ipotizzato motivo legati al mercato, dal momento che lo spagnolo potrebbe lasciare la capitale, ma è Patric stesso a negare tutto: “Parlate troppo, ma prima di farlo dovete sapere le cose. Ho voglia di inserirmi con il resto del gruppo". Il giocatore dovrebbe arrivare nel Cadore giovedì e raggiungere il resto dei compagni.