Milinkovic contro Milinkovic. Quella di domenica tra Lazio e Spal sarà anche la sfida tra due fratelli: il biancoceleste che valeva 150 milioni, e deve ricostruire la sua stagione, e l'ex Torino, che a Roma, sponda Lazio, gode di buona stampa, per via di un paio di partite giocate al top contro l'altra squadra della capitale, quella giallorossa.



UNA SFIDA IN FAMIGLIA - Come riporta il Messaggero, quella tra i due è una sfida in famiglia, e a tavolo. I fratelli si sono visti a pranzo, si conoscono benissimo, un bonus per Sergej, che potrebbe decidere di tornare al gol proprio contro un portiere di cui conosce benissimo pregi e difetti. Il serbo biancoceleste farà gli straordinari a centrocampo, contro la Spal ci sarà. E sfiderà Vanja, davanti ai genitori.