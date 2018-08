Chiamatelo premio di produzione, per lui che 'produce' chilometri, corsa, grinta. Il centrocampista brasiliano Lucas Leiva è diventato fondamentale per la Lazio e per Inzaghi: una stagione ad altissimi livelli, che lo ha riportato in alto. I tifosi lo adorano, la società vuole premiarlo con un ritocco importante all'ingaggio.



RINNOVO LEIVA - Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Lazio conta di prolungare il contratto per un’altra stagione, ritoccandogli lo stipendio da 2,2 milioni a 2,5 milioni netti l’anno: un segno di stima e affetto, chiamatelo premio di produzione, Leiva se lo è meritato.