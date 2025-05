Lazio, premio Maestrelli per Baroni e Rovella. Il tecnico: "Non è riconoscimento personale, ma condiviso"

Getty Images

La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, che ogni anno è assegnato alle personalità che maggiormente si sono distinte nel mondo del calcio, si è tenuta a Cassino dove però né il tecnico, né il centrocampista dellasi sono potuti recare di persona per ritirarlo. Entrambi hanno espresso il loro ringraziamento con un videomessaggio.'allenatore biancoceleste ha sottolineato: "Quando alleni una squadra di calcioPer questo chiaramente vorrei ringraziare tutta la famiglia Lazio e gli organizzatori. Mi scuso sinceramente per non essere stato presente, vi ringrazio e un grande saluto a tutti”.

Il centrocampista quest'anno è stato anche uno testimonial del premio di cui poi è stato insignito. Queste le sue parole di ringraziamento: "Mi dispiace non essere presente alla premiazione, ma sono molto contento e soddisfatto del Premio Maestrelli. Sono anche felice di essere il testimonial. Un in bocca al lupo a tutti".