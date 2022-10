Cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici questa mattina nel salone d'onore del CONI. Tra i vincitori anche Ciro Immobile, come miglior giocatore della scorsa stagione di Serie A. L'attaccante della Lazio però non era presente, perché impegnato con la squadra nella trasferta di stasera a Firenze.



Oltre al centravanti sono stati premiati come migliori allenatori Stefano Pioli e Davide Nicola per la Serie A, Fabio Pecchia per la B. Silvio Berlusconi come presidente dell’anno, Adriano Galliani e Walter Sabatini, manager dell'anno e Roberto Samaden come miglior direttore di settore giovanile. Il riconoscimento come miglior giocatore della scorsa Serie B è andato a Massimo Coda. Miglior Portiere di A Mike Maignan e di B Marco Carnesecchi. Allenatore dell'anno del settore giovanile, Cristian Chivu. Premi speciali e alla carriera inoltre a Gianluigi Buffon, Gabriele Gravina, Marco Tardelli, Dino Zoff, Fabio Pecchia, Diego Armando Maradona Jr. e Giancarlo Oddi.