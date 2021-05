Terminata in casaun’altra rifinitura, stavolta più importante del solito. Domani sera allo stadioinfatti i biancocelesti affronteranno laneldi ritorno di Serie A. Come ha dettoin conferenza stampa “Non si tratta di una partita come le altre”, e proprio per questo il tecnico piacentino pretenderà il massimo dai suoi calciatori.Essendo vigilia, ovviamente oggi pomeriggio sul campo Fersini di Formello sono andate in scena le prove tattiche. In base alla distribuzione dei fratini scelta da mister Inzaghi e il suo staff si vedrà la Lazio degli ultimi mesi. Tra i pali, anche se Strakosha si è disimpegnato bene contro il Parma, tornerà Pepe. Davanti al veterano spagnolo nel terzetto difensivoè in vantaggio su Luiz Felipe per il centrodestra. Toccherà al montenegrino completare la retroguardia conSi passa poi al centrocampo. A destra come al solito spazio a, mentre sull’out mancinoscalpita. Per il capitano biancoceleste potrebbe essere l’ultimo derby con l’aquila sul petto. Nel cuore della linea mediana agirà il solito terzetto.(con maschera protettiva metà bianca e metà celeste),, oggi colpito duro da Fares sulla tibia sinistra, e ovviamente. Arrivati all’attacco, anche qui difficilmente si vedranno delle novità. Accanto atornerà, quest’ultimo in cerca del suo primo gol contro la Roma. Assenti oggi pomeriggio: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.: Strakosha, Alia, Patric, Parolo, Luiz Felipe, Fares, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Pereira, Caicedo, Muriqi.: Inzaghi.