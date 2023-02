Preoccupazione in casa Lazio per le condizioni di Pedro, costretto a giocare con una vistosa medicazione dopo il violento colpo ricevuto al naso, che ha portato anche a una cospicua perdita di sangue. Al termine della sfida con la Salernitana, il medico sociale biancoceleste, il Prof. Fabio Rodia, è intervenuto a Lazio Style Channel: "Pedro ha preso una botta importante al naso, siamo riusciti a tamponare per fargli finire la partita. Vedremo nelle prossime ore se sarà solo una contusione o meno".



MILINKOVIC - Il Prof. Rodia ha parlato anche di Sergej Milinkovic-Savic, escluso all'ultimo dalla sfida dell'Arechi per una gastroenterite avuta nella notte: "Non era in grado di giocare, il fatto è isolato e circoscritto".



ROMAGNOLI E RADU - Infine, un punto sul rientro di Alessio Romagnoli e Stefan Radu: "Procedono bene con il recupero, speriamo di averli presto a disposizione".