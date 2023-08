C'è preoccupazione nell'ambiente Lazio per le situazione dei rinnovi di Felipe Anderson e Zaccagni. Rispetto all'ottimismo di inizio estate per un rapido arrivo delle firme sui prolungamenti di contratto, oggi gli accordi sembrano ancora lontani. La volontà di andare avanti insieme è stata espressa da entrambe le parti e ribadita nei colloqui avuti nelle settimane scorse, ma all'intesa verbale è necessario far seguire proposte scritte, che al momento non sono ancora arrivate.



E il problema rischia di diventare grave per il club perché il brasiliano è in scadenza 2024 e da gennaio in teoria sarebbe libero di accordarsi con chi vuole. L'ex Hellas invece è vincolato alla Lazio fino al 2025, ma le pretendenti sul mercato non mancano di certo e vista la crescita e il rendimento dimostrato in campo in queste due stagioni, l'Arciere biancoceleste si attende ora una mossa verso di lui da parte del club. Di fatto entrambi, per voce dei propri agenti, hanno chiesto solo che la società tenga fede alle promesse fatte. Lo scenario più probabile al momento però è che tanto la situazione di Zaccagni e Anderson, quanto quella di altri membri della rosa nelle stesse condizioni (su tutti, Luis Alberto), saranno affrontate dopo la fine di questa sessione di mercato.