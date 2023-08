Matteo Guendouzi alla Lazio, siamo alle battute finali. Già nelle ultime ore sono emersi tutti i dettagli di una trattativa ormai ben avviata tra i biancocelesti, il giocatore e il Marsiglia, ma oggi arriva anche la conferma del presidente dell'OM, Pablo Longoria: "Sì, posso confermare che Guendouzi ha un'offerta. Le posizioni sono chiare e le parti si sono avvicinate nell'ultima settimana, ma è anche vero che non si tratta di un affare finalizzato. Ci sono ancora molti dettagli da sistemare".



4 PARTI IN CAUSA - "Ci sono sempre tre parti da mettere d'accordo, cioè il club che acquista, il club che vende e il giocatore. E in quarta battuta gli agenti e l'entourage. In questo caso, posso confermare che c'è un'offerta sul tavolo, e penso che sappiate già tutto", le sue parole in occasione della presentazione di Joaquin Correa, arrivato dall'Inter.



I DETTAGLI - C’è l’intesa con il Marsiglia per Guendouzi sulla base di 13 milioni più 5 di bonus e una percentuale vicina al 10% sulla futura rivendita, mentre ieri sono stati registrati passi avanti anche con l'entourage sui termini personali del contratto. Guendouzi si avvicina sempre più.