La, in questi giorni impegnata nel ritiro di Auronzo di Cadore, ha presentato ufficialmente laper la prossima stagione. Lo ha comunicato la società biancoceleste con una nota sul suo sito ufficiale: “Questa nuova maglia da trasferta, come Home e Third, è stata realizzata dallo sponsor tecnico dei biancocelesti utilizzando tessuto Eco-Softlock, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata e certificato dal Global Recycled Standard. Una scelta di responsabilità da parte di Macron e della S.S.Lazio per dare un segnale di forte impegno nell’ambito della sostenibilità ambientale”.