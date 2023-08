Seconda giornata di presentazioni ufficiali a Formello. Dopo Isaksen, Kamada e Castellanos ieri, oggi è stato il turno di Rovella e Pellegrini, arrivati entrambi in una doppia operazione in prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus. GRANDE OCCASIONE - Queste le parole del centrocampista: "La Lazio per me è la grande occasione della mia carriera. Ho voluto fortemente venire qui, in questo top club". NUMERO DI MAGLIA - "Il 65 è um omaggio a mio papà: è il suo anno di nascita. Lo avevo preso anche a Genova. L'anno scorso invece non ho potuto, ma qui ho saputo che era libero e l'ho ripreso". RUOLO - "Sarri mi ha chiamato per dirmi che mi voleva come regista di centrocampo. Mi affiderò a lui al 100% perché è un maestro. Se però servirà fare la mezzala, farò anche quello. Nessun problema". CENTROCAMPO - "So che anche Ricci era stato cercato prima di me. È un mio compagno in Under21 e un ottimo giocatore. Gli auguro il meglio col Torino. Prima di venire qui ho parlato con Cataldi, che è stato molto carino con me sin da subito. Anche lui è un ottimo giocatore. È giusto che ci sia concorrenza. Nella Lazio ci sono tanti centrocampisti forti, ma siamo tutti abbastanza diversi per caratteristiche. Va trovata l'alchimia, poi andremo avanti benissimo".