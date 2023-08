Giornata di presentazioni ufficiali a Formello. Nel centro tecnico dellaquesto pomeriggio hanno parlato in conferenza stampa tre dei nuovi acquisti del mercato estivo biancoceleste:Il ds Fabiani ha introdotto così il 24enne attaccante argentino, arrivato per 19 milioni dalla MLS (era di proprietà del New York City FC) dopo l'ultima annata in prestito al Girona: "Un calciatore che farà molto parlare di sè. Lo abbiamo studiato per un mese intero. Gli altri erano a Formentera, noi - come mi ha detto Lotito - siamo rimasti a Formetello". Queste le parole del Taty Castellanos: "Sono molto contento di essere arrivato qui e molto orgoglioso di indossare questa maglia. Ringrazio il direttore e tutti quelli che hanno permesso che io potessi arrivare. Da quando mi hanno proposto di venire, ho capito che sarebbe stata la meta giusta per permettermi di crescere e vincere. La Lazio è grande club e la lunga tradizione di argentini che qui hanno fatto la storia è anche una responsabilità per me, che cercherò di onorare al meglio possibile""Ciro è il nostro capitano e sono certo di poter imparare da lui. So quello che rappresenta per la Lazio. Abbiamo un buon rapporto e credo che potremo crescere insieme per dare il meglio per la squadra. Saprò aspettare il mio momento"."So di essere un giocate di carattere, in grado di aiutare la squadra, So giocare con o senza palla e so che sarò in grado di sfruttare al meglio le occasini che avrò per aiutare la Lazio. Non so quanti gol riuscirò a fare, ma proverò ovviamente a farne il più possibile. Sono qui da poco e sto inziando a capire sempre di più i momvimenti e il gioco. Sono certo che gradualmente riuscirò a soddisfare le richieste del mister. Proverò ad aiutare la squadra e a divertirmi"."Appena sono arrivato mi sono reso conto di quanto i tifosi fossero entusiasti. Mi hanno fatto sentire subito il loro calore. Ho visto già quanti indossano la mia maglia e imitano il mio taglio di capelli. Questo mi fa piacere. Darò il massimo per ripagarli. So che potremo fare bene perché abbiamo un grande mister. Qui c'è voglia di vincere e di essere felici. So cosa signifca anche il derby e quanto ci tengano i tifosi. Proveremo a regalare loro altre gioie"."Ovviamente segnare 4 gol a una grande squadra come iil Real sono stati un momento importante della mia carriera.Potrebbero essere i nostri rivali, ma è un anno nuovo e una competizione diversa. Affronteremo grandi squadre che saranno tutte grandi chance per la mia crescita professionale".