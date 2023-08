Giornata di presentazioni ufficiali a Formello. Nel centro tecnico dellaquesto pomeriggio hanno parlato in conferenza stampa tre dei nuovi acquisti del mercato estivo biancoceleste:Queste le parole dell'ala destra danese, classe 2001, prelevato dal Midtyjlland per 12 milioni di euro: "Per me essere qui è un sogno che si avvera. Peccato aver perso la prima partita, ma ci rifaremo domenica e proveremo a fare bene sia in Serie A, sia in Champions League. Il fatto che la Lazio abbia pagato molto per il mio ingaggio è un onore e sarà un piacere ripagare sul campo questo sforzo"."Un saccco di compagni mi hanno parlato della mia prestazione dell'anno scorso in coppa contro la Lazio. Radu ha detto che è stata colpa mia se ha smesso di giocare (ride, ndr). Ora però giocherò dalla parte giusta. Sono state due grandi partite quelle, ma ne ho disputate anche di migliori. Io sono convinto di poter crescere ancora di più qui a Roma. Sono circondato da grandi calciatori e ci sono tutti i proesupposti per crescere"."Per me è stato una sorpresa vedere tanti tifosi all'aeroporto. Loro sono disposti a tutto per questa maglia e anche io. In coppa vogliamo passare il girone. In campionato l'anno scorso la squadra è arrivata seconda, ma Sarri vuole di più.Noi proveremo a centrare tutti gli obiettivi"."Alla nazionale non ci penso in questo momento. Il mio focus è solo per la Lazio. Se poi arriverà una chiamata sarò ancora più contento"."Mi devo innazitutto abituare alle temperature, che qui d'estate sono folli. In Danimarca al massimo fanno 15 gradi. Mi dovrò abituare e lo sto già facendo. Sono sicuro che riuscirò ad ambientarmi al meglio al più presto".