Lazio, ecco il rinforzo in attacco per Sarri

Tommaso Fefè

Non è un giovane di prospettiva, ma un giocatore pronto all'uso Ryan Kent, il nuovo attaccante della Lazio. Affare fatto tra la società biancoceleste e il Fenerbahce per un prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. La trattativa lampo tra i due club si è sviluppata oggi in poche ore: se dal punto di vista anagrafico Lotito e Fabiani hanno smentito loro stessi, prendendo un classe '96, sono stati di parola almeno sul concetto di "occasione last minute".



CHI E' - Ala destra di piede mancino, Kent è cresciuto nelle giovanili del Liverpool dove era considerato una grande promessa. Dopo qualche esperienza in prestito qua e là, tra cui anche una al Friburgo in Germania, è approdato ai Glasgow Rangers nel 2018. Con gli scozzesi ha giocato da titolare la finale di Europa League persa contro l'Eintracht Francoforte nel 2022. L'estate scorsa, da svincolato, è volato a Istanbul dove però non ha mai ingranato a pieno (solo 7 presenze in campionato quest'anno). Ora cercherà di rilanciarsi in biancoceleste nei prossimi sei mesi, provando a convincere in primis Sarri a puntare su di lui.