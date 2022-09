Novità in vista, a tinte biancocelesti, nella toponomastica della Capitale. Molto presto, storico presidente della Lazio, che portò il club a vincere il primo scudetto nel 1973-'74 .Come si apprende dal sito ufficiale del comune di, la Commissione Consultiva, presieduta dall’assessore alla Cultura, ha approvato alcuni progetti - che passeranno ora all’esame della Giunta comunale - per intitolare nuove aree pubbliche a personalità che hanno segnato la vita dell'Città Eterna. E tra questi c'è ancheTra gli altri nomi che riceveranno una targaper il quale è stata proposta l’intitolazione dei. A Simonetta Cesaroni - si legge ancora nel comunicato - il cui omicidio nell’estate del 1990 segnò profondamente la città, è stata decisa per i giardini di fronte al ponte del Risorgimento, nel quartiere Della Vittoria. E poi all'architetto Renato Nicolini - che fu per quasi 10 anni, tra la metà degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta, assessore alla Cultura di Roma - andrà il giardino di via Gramsci, di fronte all’edificio del Dipartimento di Architettura dell’Università La Sapienza.