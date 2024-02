Lazio, presto un vertice Sarri-Lotito. Aumentano le voci di divorzio a giugno

A marzo un vertice tra Lotito e Sarri chiarirà il futuro del tecnico della Lazio. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, spiegando che il faccia a faccia tra i due andrà in scena verosimilmente durate la sosta per le nazionali, prima di Pasqua. Il contratto dell'allenatore scade nel 2025, ma per andare avanti insieme è necessario capire quali siano i programmi della società. Il mercato di gennaio, che per Sarri rimane comunque più una scocciatura che altro, è stato vissuto con freddezza e distacco dal toscano, anche se l'arrivo di almeno uno tra i nomi che aveva fatto non lo avrebbe certo disdegnato.



L'approccio al mercato, i tempi e soprattutto i profili da far arrivare sono stati in questi due anni e mezzo i principali punti di frizione tra il patron e il tecnico. E dopo l'immobilismo del mese scorso, proprio quest'ultimo - che ha di recente anche cambiato procuratore - sta meditando se valga o meno la pena di proseguire questo percorso in biancoceleste. Fino a prima di Natale non aveva mai esitato nello spegnere sul nascere le voci di addio, mentre ora la situazione sembra essere ben diversa e il ciclo potrebbe davvero chiudersi a giugno. In Italia ci sono Milan e Fiorentina che sarebbero pronte a puntare su di lui il prossimo anno, scrive oggi Il Messaggero. In particolare i Viola, vista la vicinanza a casa sua, potrebbero rappresentare lo scenario più concreto.