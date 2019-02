Secondo il Corriere dello Sport prima della forte virata che ha portato Romulo a Roma, la Lazio aveva avviato due trattative poi sfumate nella mattinata di ieri. I contatti del ds Tare con Timothy Fosu-Mensah (oggi al Fulham ma del Manchester United) non sono andati a buon fine per il rifiuto del giocatore. Anche l'affare Kenny Lala è sfumato per il no alla cessione da parte dello Straburgo.