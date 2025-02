Lazio, prima doppietta in Italia per Pedro: ecco da quanto non segnava due gol

GETTY

è tornato ieri a far impazzire l'Olimpico biancoceleste.e gli è valso il titolo di migliore in campo. "Volevo fare tripletta", ha confessato poi ai microfoni nel post gara. Con lanon segnava in assoluto dalla sfida contro l'Ajax in Europa League, il 12 dicembre scorso. In campionato invece era dal 31 ottobre che lo spagnolo non timbrava il cartellino. Anche in quell'occasione peraltro il risultarto finale fu di 5-1, in trasferta contro il Como. All'Olimpico però un suo gol in campionato mancava addirittura da Lazio - Genoa, il 27 ottobre, mentre in Europa era andato a segno anche il 7 novembre contro il Porto, quando col suo gol del 2-1 decise l'incontro.

Interrotto il digiuno quindi per Pedro, cheAll'epoca era al Chelsea e i suoi due gol furono decisivi nel 4-3 finale contro lo Slavia Praga, in Europa League. Torneo poi vinto dai Blues quell'anno, in finale contro l'Arsenal. Nel 4-1 con cui gli uomini allenati allora da Sarri stesero i Gunners, Pedro segnò la terza rete. Ora l'attaccante canario sembra stia tornando in grande spolvero per trascinare la Lazio in questa fase decisiva della stagione.