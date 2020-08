Ad ogni modo è un’estate diversa sul piano professionale per Milinkovic. Negli anni scorsi il suo futuro prossimo appariva condizionato dall’arrivo di quell’offerta che gli avrebbe consentito il salto di qualità a livello internazionale, oltre che alla società di realizzare un buon incasso dalla sua cessione. Adesso, è cambiato molto. Nell’ultima stagione la Lazio si è proiettata nella dimensione stabile da grande club. La delusione per il calo finale nel rush per lo scudetto non ha intaccato la soddisfazione per il salto in Champions. E anzi, l’opportunità di vivere quell’esperienza con la squadra in cui ha ottenuto la qualificazione costituisce un motivo di particolare orgoglio per il «Sergente», che ormai si ritiene a giusta ragione un riferimento del gruppo biancoceleste. Così di legge nell’edizione de La Gazzetta dello Sport.