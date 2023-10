La Lazio è la squadra che tira di più da fuori area in Serie A. Il dato lo riporta Kickest. il 48,3% delle conclusioni di biancocelesti arrivano prima dell’ingresso negli ultimi 16 metri. Lecce (47,4%) e Verona (46,8%) chiudono il podio, mentre infondo alla classifica ci sono le due milanesi: 30,2% per il Milan, 27,9% per l'Inter.



Nonostante questa propensione, sono arrivati solo due gol dalla distanza per gli uomini di Sarri. La statistica generale quindi è milgiorata rispetto all'anno scorso, quando la Lazio era solo undicesima in campionato per tentativi da lontano. Il prossimo passo per il tecnico toscano è quello di far aggiustare la mira ai suoi.