A due giorni dalla prima vittoria ufficiale della gestione Sarri e dopo una domenica di riposo, la Lazio quest’oggi è tornata in campo a Formello. È iniziata un’altra settimana di lavoro. Sabato alle ore 18:30 all’Olimpico arriverà lo Spezia di Thiago Motta e l’obiettivo principale dei biancocelesti sarà quello di chiudere con altri tre punti prima della pausa nazionali.



UN SOLO ASSENTE IN CAMPO - Intanto alle 18:30 Immobile e compagni sono scesi in campo. Attivazione sul manto erboso adiacente, poi via su quello principale a un mix tra fase atletica e tecnica. Preservati principalmente i titolari contro l’Empoli. Su tutti proprio Immobile che ha saltato una fase di allunghi e la partitella conclusiva. Non si sono visti in quest’ultima neanche Reina e Felipe Anderson, entrambi però presenti alla seduta. Regolarmente in campo anche Pedro e Marusic, stamani recatisi in Paideia. Come anticipato la settimana scorsa è rientrato in gruppo Cataldi. Il centrocampista classe ’94 ha saltato solamente il circuito atletico finale dopo aver disputato metà partitella. L’unico assente di oggi è stato Luiz Felipe, molto probabilmente per gestione. Appuntamento a domani per una doppia seduta.