Si avvicina un appuntamento determinante per la Lazio Primavera. Quest'oggi alle ore 17:00 i biancocelesti saranno ospiti del Bologna per il ritorno del playout di Primavera 1. In seguito al risultato dell'andata (1-1, ndr), la squadra di Calori dovrà vincere oppure pareggiare minimo 2-2 per evitare la seconda retrocessione negli ultimi tre anni. Con l'1-1 largo ai supplementari e poi ai rigori. Nel frattempo, come riportato da Il Corriere dello Sport, gli aquilotti dovrebbero ritrovare Nicolò Armini in difesa, reduce da un problema muscolare. Il classe 2001 dovrebbe sostituire uno tra Floriani Mussolini e Novella.



Probabile formazione:

Lazio (4-3-1-2): G. Pereira; Novella, Armini, Franco, Ndrecka; Coulibaly, Bertini, A. Marino; Shehu; Moro, Castigliani. All.: Calori.