La Lazio è pronta a un altro cambio in panchina. Dopo quello della prima squadra, come riporta Radiosei i biancocelesti sono vicinissimi all'accordo con Alessandro Calori. L'uomo del secondo scudetto della Lazio (celebre il suo gol in Perugia-Juventus) oggi avrebbe incontrato Lotito e sarebbe il candidato principale per sostituire Leonardo Menichini reduce da 8 sconfitte consecutive. Niente da fare per Tommaso Rocchi, allenatore dell'under 18 biancoceleste.