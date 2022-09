Manca ancora l'ufficialità, ma non sembrano esserci dubbi sull'elezione di Claudio Lotito al Senato della Repubblica. Il risultato delle votazioni di ieri ha visto l'affermazione, con larga maggioranza, nel collegio del Molise, del patron della Lazio che ai microfoni di SkyTg24 ha rilasciato un primo commento a caldo:



"In questa campagna elettorale ho messo cuore e passione, sentimenti autentici che gli elettori molisani hanno recepito. Gli abitanti di questa regione mi sono entrati nel cuore, hanno capito la mia totale disponibilità e io ora porterò lo loro istanze in Parlamento. Avrà la stessa determinazione impiegata nella campagna elettorale. I molisani meritano di non essere traditi: questa è una terra fantastica, che è stata troppo dimenticata negli ultimi anni e che ha bisogno di una voce in Parlamento".