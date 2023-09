Prime parole da neo-biancoceleste per Christos Mandas. Il portiere greco, arrivato in estate dall'Ofi Creta, ricoprira il ruolo di terzo dietro Provedel e Sepe quest'anno. Pur consapevole della prospettiva di un basso minutaggio, ai microfoni di Lazio Style Channel ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere di trasferirsi a Roma.



OBIETTIVI - "Credo di aver giocato abbastanza bene lo scorso campionato e quando ho saputo che la Lazio mi cercava non ci ho pensato un attimo a dire di sì. Sono un portiere a cui piace leggere la partita e credo che i difensori si possano fidare di me. Io lavoro sempre per aiutare la squadra a centrare gli obiettivi, perché tutti vogliamo vincere titoli e trofei perché sono ciò che da valore alla squadra".



SQUADRA - "So che posso imparare tante cose e i compagni mi hanno aiutato già molto negli allenamenti. I ragazzi sono eccezionali. Spero di continuare così. Difficile dire chi mi piaccia di più in squadra, ci sono tanti giocatori forti. Ad esempio Provedel ha fatto una stagione impressionante. Per me è un onore lavorare con Ivan e so che posso imparare molto da lui. Essere qui è un sogno diventato realtà, mi sento fortunato. Nonostante sia qui da poco mi sento già cresciuto sotto alcuni aspetti".