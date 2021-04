Ormai è sotto gli occhi di tutti la qualità di Raul Moro. Il classe 2002 attualmente in Primavera alla Lazio, quest'anno ha siglato 8 reti in campionato e 6 in Coppa Italia, trascinando gli aquilotti in finale contro la Fiorentina. 14 timbri in altrettante partite. Da tanto tempo non si vedevano numeri così nell'under 19 biancoceleste. Per questo motivo, come riporta Il Corriere dello Sport, il club capitolino ha già iniziato a muoversi con l'entourage. Al via i primi contatti per blindare Raul Moro. L'ex Barcellona al momento è legato alla Lazio fino al 2022, ma si prospetta un prolungamento sino al 2025 con uno stipendio non più da baby.