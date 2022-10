Era il. A Limassol, contro i ciprioti dell'Apollon,. Mancava da quella data una pari a reti bianche per i biancocelesti in una trasferta europea. In Panchina c'era Vladimir Petkovic. A ricordare questo dato stamattina è il Corriere della Sera.Non fu un'annata da ricordare quella. Era la stagione post 26 maggio, ma l'entusiasmo dopo quella storica vittoria si spense presto in autunno, tra alti e bassi di una squadra che aveva perso lo smalto dell'anno precedente e non aveva visto grandi innesti dal mercato. Il tecnico bosniaco venne esonerato a metà stagione (Aveva già l'accordo con la federazione svizzera per diventare ct della selezione elvetica, ndr) e l'avventura europea delle aquile si infranse ai sedicesimi contro il Ludogorec. Quest'anno invece le premesse sembrano del tutto diverse.. I segnali di crescita, prima di tutto mentale, si vedono e, cosa forse ancora più importante, non si è preso gol per la terza partita di fila.Quello di ieri è stato il. Sette se contiamo anche le due amichevoli estive contro Valladolid (poi persa ai rigori, ndr) e Qatar.. E proprio da questa si potrà ripartire nei prossimi due match in casa in coppa per provare a vincere il girone.