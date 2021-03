Dopo la conferenza allo stadio Olimpico dedicata alla presentazione dell'iniziativa A.MA.MI contro la violenza sulle donne e la discriminazione di ogni genere, che ha visto impegnati tra gli altri il presidente Lotito e il difensore Francesco Acerbi, nel pomeriggio è andato in scena il primo allenamento della settimana. Inzaghi ha iniziato a preparare la sfida di venerdì contro il Crotone allo stadio Olimpico. Il gruppo biancoceleste probabilmente è stato anche ripreso dal presidente Lotito come svelata da Acerbi con una battuta al termine del suo intervento in conferenza. Il patron pretende un’inversione di marcia visto che il quarto posto (obiettivo dichiarato) comincia ad essere lontano.



RADU IN GRUPPO – Subito un’ottima notizia sul secondo campo di Formello dalle ore 15:30: Stefan Radu è tornato in gruppo. Quello del difensore romeno è un recupero determinante per le gerarchie della difesa di Inzaghi che nelle ultime cinque partite ha fatto acqua da tutti i pori (12 gol subiti). La seduta odierna ha visto i biancocelesti impegnati in varie esercitazioni tecniche. Radu, Caicedo, Fares, Akpa Akpro, Escalante, Hoedt e il fuori rosa Minala hanno chiuso l’allenamento con degli allunghi sui 50 metri. Per gli altri azioni con cross e tiri in porta. Gestiti diversi titolari oggi pomeriggio. Si è trattato di Acerbi, Milinkovic, Marusic, Leiva e Lulic. Out anche i due infortunati Luiz Felipe e Lazzari.