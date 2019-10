Qualificazione sul filo, e Inzaghi lo sa. In Scozia si gioca un bel pezzo di prosismo turno: il Celtic è primo nel girone della Lazio a 4 punti, con i biancocelesti e il Cluj a 3. Tutto in bilico, ma Inzaghi vuole comunque dare fiducia ai nuovi.



PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Al Celtic Park dovrebbe farcela Strakosha tra i pali, il terzetto difensivo sarà inedito, almeno nelle posizioni: Acerbi giocherà a sinistra, al centro di nuovo fiducia al nuovo acquisto Vavro, con Bastos. Leiva tornerà in campo dal primo minuto, con Parolo preferito a Luis Alberto e Milinkovic. A destra Lazzari, a sinistra favorito Jony, altro nuovo acquisto che fino afd ora non ha brillato. Caicedo sembra in vantaggio per un posto in attacco: Correa dovrebbe affiancarlo, con Immobile che entrerà a gara in corso.