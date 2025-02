AFP via Getty Images

Lazio, problema liste per la Serie A e per l'Europa: chi rischia di restare fuori

un' ora fa



Con i nuovi acquisti della Lazio, arriva per il tecnico Baroni anche l'ora delle scelte per compilare le liste del campionato e dell'Europa League. Per la Serie A, visti gli addii di Akpa Akpro e Castrovilli e il reintegro di Hysaj, l'unico esubero rimasto è Toma Basic, visto che Ibrahimovic, Belahyane e Provstgaard sono tutti under 22 e quindi possono essere usati senza vincoli. Diverso il discorso in ambito UEFA, dove gli unici giovani utilizzabili senza limitazioni sono quelli prodotti dal proprio vivaio. E al momento la Lazio non ne ha.



A conti fatti, l'allenatore biancoceleste dovrà operare almeno un taglio nella rosa. A giocarsi il posto sono Pellegrini, che in quest'ultimo periodo in cui è stato chiamato in causa con continuità vista l'assenza di Tavares, non ha convinto a pieno e lo stesso Hysaj, che potrebbe restare a disposizione solo per il campionato come avvenuto in questo mese di gennaio. Il problema si potrebbe risolvere senza tagli se venisse ceduto Tchaouna (lo cercano il Bologna e il PSV); ma bisognerà poi vedere se la società vorrà sostituirlo o meno con un acquisto in queste ultime ore di mercato.