Problema fisico dietro alla sostituzione dell'attaccante della Lazio Joaquin Correa: infortunio muscolare, che oggi non ha permesso all’argentino di allenarsi regolarmente coi compagni. Si tratta di un problema all’adduttore della coscia sinistra che verrà valutato nelle prossime ore da Inzaghi e il suo staff: Correa è in dubbio per i prossimi impegni della Lazio con Rennes (Europa League) e Bologna.