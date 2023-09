Problemi all'occchio sinistro per Elseid Hysaj. Il terzino della Lazio era stato costretto ad uscire dal campo a metà partita all'Allianz Stadium sabato scorso, perché lamentava problemi di vista dopo uno scontro di gioco. in Champions contro l'Atletico è rimasto in panchina, ma il problema non sembra ancora risolto. La sua presenza per la gara contro il Monza è quindi da considerarsi in dubbio. Decisiva sarà la rifinitura di domani.