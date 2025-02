Getty Images

Lazio, problemi fisici per Romagnoli: le condizioni

Paolo D'Angelo

29 minuti fa



Brutte notizie in casa Lazio, che rischia di perdere Alessio Romagnoli. Il centrale difensivo era rimasto negli spogliatoi all'intervallo, per fare spazio a Mario Gila. Se in un primo momento si pensava ad una scelta tecnica, è arrivata la smentita di Baroni, che evidenzia un problema muscolare per il giocatore.



Nel post gara, infatti, l'allenatore biancoceleste ha spiegato così il cambio del difensore ex Milan: "Mi ha detto che sentiva l'adduttore un po' carico ma che se la sentiva, non l'ho fatto rientrare perché non potevo rischiare".