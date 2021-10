Dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, si avvicina un nuovo episodio del processo tamponi che vede coinvolto il presidente Lotito e i medici della Lazio Ivo Pulcini e Fabio Rodia. Il 7 settembre scorso la decisione in terzo grado era stata quella di rimandare il caso alla Corte d'Appello federale per una riformulazione della sentenza precedente (30 aprile). Come ricorda La Repubblica, tale rilettura avverrà nella giornata di domani. Il presidente della Corte sarà diverso rispetto a Mario Luigi Torsello che inflisse 12 mesi di inibizione al patron biancoceleste e confermò la stessa pena del primo grado per i due medici. Nell'ultima udienza il ricorso del presidente Lotito era stato accolto quasi appieno (5 punti su 6). Per questo è molto probabile che si posso arrivare ad uno sconto della pena.