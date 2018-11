Lazio, suggestione Darmian per la fascia destra. Lazzari resta in pole position, le idee non mancano, ma l'ex Torino non è ipotesi così lontana. Come riporta il Messaggero, Lotito a gennaio di solito fa poco, se non in casi di vitale importanza. E a destra la Lazio è scoperta: il solo Marusic non riesce a garantire la qualità necessaria.



MERCATO LAZIO - Sul mercato Tare sta già facendo le sue mosse, la Lazio potrebbe cercare Matteo Darmian. Al Manchester United non ha spazio: Mourinho non lo considera nel suo progetto tecnico, lo ha fatto giocare solo 1 volta, poi più nulla. L'esterno è stufo, vorrebbe giocarsi le sue chance in nazionale, sta valutando tutte le opzioni. Il suo agente è Tinti: con Lotito il rapporto in passato non è stato sempre idilliaco, ma è l'agente storico di Simone Inzaghi. Magari, con l'intercessione del mister...