Oramai è una specie di alleanza di mercato, quella tra Lazio e Chievo. Dopo l'arrivo di Kiyine e Ndrecka in biancoceleste - magari poi per approdare a Salerno - i buoni rapporti tra le due società potrebbero aprire una porta importante sul futuro. La Lazio si starebbe assicurando tutti e due i fratelli Vignato.



MERCATO LAZIO - Come riporta Sky Sport la Lazio avrebbe puntato Emanuel, classe 2000 che ha già esordito in Serie A: ha segnato proprio alla squadra biancoceleste, destando subito interesse per la capacità di stare in campo. Su di lui ci sono anche Milan e Bayern Monaco, è considerato un prospetto di assoluto valore; insieme arriverebbe suo fratello minore Samuele, attaccante classe 2004.