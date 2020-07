Lazio pronta alla resa per Kumbulla del Verona? Lotito si è intrattenuto di nuovo con Setti, qualche minuto a margine dell'incontro per i diritti tv di Serie A che si è tenuto a Roma. Tutto fermo, la trattativa è in stand-by. La Lazio crede di aver offerto il massimo.



MERCATO LAZIO - Il ds Tare ci tiene, Kumbulla è il primo obiettivo sul mercato in difesa, ma la Lazio non andrà oltre i 20 milioni più André Anderson per il difensore. Proprio il cartellino del brasiliano - ieri in campo contro la Juventus nella ripresa - è oggetto della discordia: dalla sua valutazione dipende lo stallo. E l'Inter preme, lo hanno confermato anche a Sky Sport ieri sera: Marotta potrebbe decidere di firmare l'assegno da 30 milioni richiesto dall'Hellas, di fatto passando in netto vantaggio.