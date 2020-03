Muriqi al centro del mercato della Lazio. Nonostante la Serie A sia stravolta dal Covid19, bisogna cominciare a pianificare anche la prossima stagione, sperando di riuscire a finire quella in corso. Tare sta monitorando il mercato, in attacco vorrebbe affondare il colpo per Vedat Muriqi, attaccante del Fenerbahce.



MERCATO LAZIO - Nonostante Muriqi non stia passando un momento di forma eccezionale, come del resto il Fenerbahce, al settimo posto, reduce da un pareggio in extremis contro il Denizlispor, continua ad essere al centro del mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, Tare avrebbe pronta un'offerta di 20 milioni per portare a Roma Muriqi. Crede molto in lui, a breve scatterà l'assalto.