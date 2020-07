Lazio-David Silva, attenti alla concorrenza. Lo spagnolo è il regalo Champions per Inzaghi: il ds Tare lo ha tentato, l'ipotesi di giocare a Roma, in un campionato di alto livello, lo affascina molto. Attenderà la Champions League con il City, poi deciderà.



MERCATO LAZIO SILVA - David Silva ci riflette, la Lazio mette sul piatto 4 milioni a stagione, uno stipendio da top player per Lotito. Ma attenzione alla concorrenza: interessamenti sono arrivati dall'Arabia Saudita, dall'MLS statunitense (in particolare l'Inter Miami di David Beckham) e dalla Cina. Ma soprattutto lo vuole il Valencia, con cui ha giocato dal 2006 al 2010. Una scelta di cuore o una proposta affascinante per David Silva.