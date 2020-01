Lazio in campo verso il match contro la Spal di domenica prossima. Gestione delle energie per Inzaghi alla prima seduta settimanale: non si sono visti in campo Milinkovic, Patric, Radu, Adekanye e Luis Alberto. Hanno lavorato tutti nell'area tecnica all'interno del centro sportivo, ma non sono in dubbio verso il prossimo impegno. A preoccupare sono invece le condizioni di Correa, che tra stasera e domani verrà sottoposto a esami strumentali. Il rischio di una lesione muscolare al polpaccio c’è, nel caso il Tucu starebbe fuori per almeno 20 giorni. Tutto dipenderà però dall’esito degli esami.