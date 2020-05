Lazio, trovato l'accordo per l'attaccante. Tare ha stretto il cerchio intorno a Luis Suarez del Watford, in prestito al Saragozza: come riporta il Corriere dello Sport il centravanti è gestito dalla You First, la stessa scuderia di Jony e Luis Alberto. Il canale preferenziale ha aiutato la Lazio a superare la concorrenza di Valencia e Atletico Madrid.



MERCATO LAZIO - Ora la Lazio dovrà trovare un accordo con i proprietari del cartellino: con la famiglia Pozzo i rapporti sono buoni, la Lazio sta anche parlando in sordina dell'arrivo di De Paul a Roma. Suarez viene valutato 8-10 milioni, potrebbe essere il colpo alla Tare del mercato estivo.