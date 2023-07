Lotito pronto al rilancio per Orsolini. L'esterno d'attacco del Bologna è diventato un obiettivo concreto per la Lazio visto che da Sassuolo continua ad arrivare freddezza intorno al possibile trasferimento di Berardi. L'intenzione del club biancoceleste è quella di portare avanti le due trattative in parallelo, per poi prendere una decisione solo alla fine. I flesinei chiedono però 15 milioni per il classe '97, nonostante la scadenza del contratto sia fissata tra un anno.



La prima offerta da Formello era di circa la metà. Come scrive il Corriere dello Sport oggi, il presidente della Lazio proverà due strade per colmare la distanza tra domanda e offerta, o alzando la posta a 10 mlioni per avvicinarsi alle richieste dei rossoblu, o provando a inserire il cartellino di Cancellieri nella trattativa. Questa seconda ipotesi sembra quella più concreta, visto il gradimento degli emiliani per l'ex Hellas Verona.