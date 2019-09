Pronto il rinnovo di Joaquin Correa. Il fantasista argentino è stato corteggiato a lungo dal Milan, il no della Lazio è stato perentorio: Tare crede nel giocatore, convinto che sta per esplodere. Inzaghi vuole puntare su di lui per raggiungere l’obbiettivo Champions.



MERCATO LAZIO - Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la base sarebbe prolungamento di un altro anno, quindi portare la scadenza dal 2023 al 2024, con aumento dell’ingaggio dagli attuali 1,5 milioni ai 2 milioni più bonus. Pronta anche la clausola rescissoria: 70 milioni per portarlo via dalla Lazio.