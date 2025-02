Lazio, pronto il rinnovo di Marusic: ecco i dettagli

Getty Images

avanti insiemeIl terzino montenegrino e il club biancoceleste hanno trovato l'accordo per il prolungamento del contratto, conA breve arriverà anche l'annuncio ufficiale della firma. A riportare la notizia questa mattina è il Corriere dello Sport, che sottolinea come il calciatore si sia guadagnato la fiducia con le prestazioni fornite in particolare negli ultimi due mesi tra campionato e coppe, quando è stato maggiormente impiegato in campo, vista la costate emergenza cui ha dovuto far fronte mister Baroni.

Marusic, gdella Lazio (è arrivato a Roma nel 2017), compirà a ottobre prossimo 33 anni. Il precedente accordo sarebbe scaduto a giugno. Ora invece, di fatto, con questo rinnovo,. Oltre al prolungamento è stato inserito anche un, per quello che dovrà essere uno dei punti di riferimento della squadra nel presente e per i prossimi anni, in questo nuovo ciclo che si sta aprendo.