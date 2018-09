Un rinnovo dopo l'altro. In casa Lazio si aspettano alcune ufficialità: Milinkovic e Immobile potrebbero presto firmare un sostanzioso adeguamento contrattuale, lo stesso potrebbero fare a breve i senatori Radu e Lulic. Non solo, è pronto un altro rinnovo.



RINNOVO DI UN BIG - Come riporta il Messaggero, anche Lucas Leiva è pronto al rinnovo. Uno dei giocatori più utilizzati da Inzaghi, già 50 presenze in un solo anno, è diventato centrale nel progetto tecnico tattico del mister piacentino. Il presidente Lotito è pronto a farlo rinnovare, con una clausola speciale: all'interno dell'adeguamento contrattuale vorrebbe inserire la possibilità di un ingresso in società del brasiliano una volta appesi gli scarpini al chiodo.